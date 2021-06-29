截至今年5月，六都建物買賣移轉總量累計達10萬9431棟，比去年同期增24.1％。因此，永慶房產集團根據六都各地政局建物買賣移轉棟數資料，觀察今年1至5月六都房市交易十大熱區，由桃園市「桃園區」以5033筆，居六都所有行政區之冠。而在房市前十大熱區中，新北市行政區便佔了五個名額，堪稱交易最熱都會區。

全台房市交易最夯地區，由桃園市「桃園區」以5033筆榮登榜首，住宅單價落在21.9萬元。永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，近年來受到美中貿易戰、新冠疫情影響，讓許多企業、台商回流至桃園設廠，帶動區域的產業發展，吸引大量就業人口湧入。整體來說，桃園區原先區內剛性需求就大，再加上雙北外移人口，和各大建設陸續到位，讓房市有亮眼的表現。交易熱區除了桃園中正藝文特區與其周邊中古屋外，也包含各新興重劃區，如：經國特區、中路重劃區和小檜溪重劃區。

位居第二的是台中市「北屯區」，每坪住宅單價為21.3萬元。陳金萍指出，北屯區房市基期低，且在三大利多加持下，獲得大量買盤駐足。

再來，看到交易前十大熱區中，新北市就佔了五個名額。陳金萍解釋，除了原先生活機能就具有一定水準的板橋區、中和區、新莊區，位於蛋白區的淡水區和汐止區也搶進前十名，關鍵在於市中心的房價及消費相對比較高，因此不少民眾選擇用相同的預算，到蛋白區挑選屋齡較新、坪數較大的產品，以交通時間換取房價成本。此外，新北市入榜的行政區若非有大規模的重劃區，就是有交通、商場利多進駐。如板橋的江翠重劃區、新莊副都心重劃區及淡海新市鎮等，建商推案量大，交易量較為活絡；而中和區在環狀線通車後，大幅增添交通利多；汐止區則是憑藉著「大汐止經貿園區」及未來的捷運民生汐止線替當地房市注入活水。