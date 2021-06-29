透過網路平台，不必上山也能神遊玉山。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

透過網路平台，不必上山也能神遊玉山。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

因應防疫3級警戒，玉山國家公園休園到7月12日，包括山屋、步道與遊憩區都不開放；玉山國家公園管理處為了讓民眾在家裡也可以欣賞玉山壯闊景致，推出「線上玉山國家公園」，透過觀賞影片與書籍，不必上山也能神遊玉山。

玉山國家公園轄區遼闊，崇山峻嶺氣勢磅礡，還有珍貴的自然景觀與人文史蹟，玉山主峰更是登山愛好者心中的聖山，被列為台灣人一生最少要攀登一次的高山；不過，由於防疫考量，包括攀登玉山群峰的健腳行程路線，還有一般民眾較容易抵達的中之關、梅山、瓦拉米、雲龍瀑布、東埔山、鹿林山、麟趾山步道及塔塔加遊憩區都已封閉。

許多民眾由於防疫不能出遊，宅在家感覺很悶；玉管處因而將歷年精華檔案資料數位化，並且上傳至網路平台，包括《玉山南橫行》、《聽見家的聲音》、《雲海上的島嶼》、《來自南安的明信片》、《迷霧中的王者》等，還有玉管處同仁自製的園區美景，都可以透過線上欣賞魔法森林、雲海仙境，不必親臨現場，也可以體驗玉山之美，同時學習生態保育觀念、登山安全知識，兼具知性與感性。

歡迎民眾踴躍前往「線上玉山國家公園」專區（https：／／www.ysnp.gov.tw／StaticPage／YushanOL）瀏覽，包括玉山國家公園西北園區的塔塔加、排雲山莊，南部園區蓊鬱森林中的梅山，東部園區探訪黑熊的棲息地米亞桑，還有布農族人的天籟嗓音，都能夠在空中交會，在線上看見玉山、聽見玉山，並且在疫情趨緩後，實際走進玉山。