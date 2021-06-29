由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，明(30)日【光之守護者．神聖劍士職業改版】正式上線，四大新技能搭配四種既有技能革新，強化減傷並大幅提升坦度，再度奠定遊戲中最強萬用型近戰。歡慶改版，同步釋出【神聖劍士養成活動】、【迷惑森林】、【伺服器移民】、【每日簽到更新】、【試煉之塔更新&試煉副本/世界首領優化】等豐富活動。此外，響應居家防疫，官方特別推出「神聖劍士視訊背景」，並於官方粉專釋出系列「神聖劍士防疫生活」漫畫，以及和動漫二創還原YouTuber「RICO」具現遊戲料理「仙后座的料理」及「炭烤的火雞」，一起居家生活提升廚藝、盡情打遊戲！

《天堂M》神聖劍士改版上市影片

《天堂M》官方推出神聖劍士視訊背景

《天堂M》與知名YouTuber RICO合作 具現遊戲料理

《天堂M》與繪師「諾o犽」合作，神聖劍士防疫生活四格漫畫

《天堂M》光之守護者「神聖劍士」6月30日改版上線、豐富改版內容同步釋出！

迎接「神聖劍士」職業改版，6月30日至7月14日將開放職業轉換活動；於商城可花費100金幣兌換一般裝備復原及商城裝備復原共2張GAMA COUPON，讓玩家修復裝備、重返戰場！同步釋出豐富改版內容，立即登入、體驗最強萬用型近戰「神聖劍士」！詳情改版活動以官網公告為準，請鎖定《天堂M》官網消息。

《天堂M》神聖劍士改版祭出兩張GAMA COUPON

※神聖劍士養成活動

官方將會針對6月30日維護後創立的神聖劍士角色，以等級進行排名。活動時間統計至7月28日維護前，各伺服器等級排名第一名的玩家將可以獲得「稀有製作秘笈」*5、「高級變身抽卡包(活動)」*9、「商城裝備補給箱」*10，其他排名也可以獲得對應獎勵。除了獎勵排名外，活動期間內達指定等級的玩家也可以獲得額外等級達成獎勵，詳情請以官網公告為準。

《天堂M》神聖劍士養成活動 前100名領取指定獎勵

※迷惑森林

於6月30日至7月14日，特殊副本介面追加「迷惑森林」，活動期間於每日任務「迷惑之森」擊殺副本怪物達200隻，可獲得「殷海薩的祝福」*100。此外，副本內怪物被擊殺時，將機率掉落「名譽金幣」與「殷海薩的祝福」、每30分鐘機率出現BOSS「水中的安塔瑞斯」，擊敗將隨機掉落「名譽金幣」10至50個。

《天堂M》挑戰迷惑森林怪物拿名譽金幣與殷海薩的祝福

※伺服器移民

於6月23日至7月6日，開放伺服器移民活動，想與其他伺服器好友一起戰鬥的玩家們，敬請把握活動時間。

《天堂M》伺服器移民火熱進行中

※每日簽到更新

每日簽到可獲得「殷海薩的祝福」，簽到獎勵包含「純白的萬能藥」、「耳環戒指證書箱(簽到)」與「印章箱(簽到)」等多樣好禮，簽到滿35日可獲得「神秘稀有卡選擇箱(簽到)」。本次更新也推出了｢馬普勒的賽季箱子｣，可使用金幣於商城中購買，購買後可於簽到面板中進行季節簽到，每日登入簽到皆可獲得不一樣的特殊好禮！

《天堂M》簽到拿神秘稀有卡選擇箱(簽到)等好禮

※試煉之塔更新&試煉副本/世界首領優化

「試煉之塔副本」於6月30日至7月21日，30樓以下怪物重生時間縮短，減少等待怪物出現的時間。此外，完成試煉之塔後也將恢復自身HP與MP，可以更快的迎接下一場的戰役！。「試煉副本優化」，原先三種協力副本調整為競技模式，同時也會根據競技的名次而有額外的名次獎勵；「世界首領優化」，本次更新後，中午12:00的世界首領活動將會出現3種世界首領，讓所有亞丁勇士們有更多的機會擊殺BOSS拿獎勵！