大陸外交部發言人汪文斌29日主持例行記者會，英國路透記者提問稱，日本防衛省副大臣提醒大家注意中國和俄羅斯合作帶來的日益上升的威脅，並稱有必要意識到北京在對台灣施壓，其原話是「要保護台灣這個民主國家」。請問中方對此有何評論？是否對他的言論感到吃驚？

汪文斌對此表示，中方對日本政府高官發表錯誤言論表示強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。日本個別政客無視中國和平發展的事實，無理指責中國經濟社會發展，包括正常的國防建設，渲染所謂的中國威脅，公然挑動大國對抗，為曾犯下軍國主義侵略罪行的日本搞軍事鬆綁找藉口，居心險惡，極其不負責任，也十分危險。這個政客還公然將台灣稱為所謂的「國家」，嚴重違反中日聯合聲明等四個政治文件的原則，嚴重違背日方迄今多次做出的不將台灣視為國家的鄭重承諾。中方要求日本政府就此作出明確的澄清，確保不再發生此類的情況。

汪文斌說，世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分。台灣問題事關中日關係政治基礎，事關兩國間基本信義，事關國際法治正義 。我們嚴肅敦促日方在台灣問題上切實重信守諾，謹言慎行，不得以任何形式損害中國主權，不得以任何形式向「台獨」勢力發出錯誤信號。

汪文斌強調，中方維護國家主權安全和統一的意志決心，堅定不移，中國必須統一，也必然統一，這是不可阻擋的歷史進程大事。