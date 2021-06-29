大陸晶圓代工龍頭中芯國際目前擁有大陸最先進製程技術，然而，受到美國禁令影響，無法從美國進口半導體生產設備或是電子設計自動化（EDA）工具，中芯國際則是透過在市場上收購二手設備，並從日韓進口，試圖彌補制裁影響，除了發展成熟製程，仍試圖朝著先進製程前進。對此，中芯國際聯合首席執行長趙海軍被問及，與台積電的技術差距，甚至是被問及ASML若斷貨等情況，進行一番說明。

中芯國際日前舉行2021 年第一次臨時股東大會，核准根據「2021 年科創板限制性股票激勵計畫」內容，給予2位聯合首席執行長梁孟松、趙海軍各40萬股中芯國際A股限制性股票。

據《快科技》報導，趙海軍被問及，中芯國際與台積電的差距有多少？趙海軍表示，同行相比，其資訊主要由業界分析師得出的結論推斷。趙海軍認為，關注雙方都可以做的事情來看，各個製成如同列車車廂一樣，先進製程與成熟製程都是重要組成，先進製程就像是在列車掛上新一節的車廂，但中芯國際20年前就增加的車廂仍在替公司創造很好的效益。

趙海軍指出，中芯國際以滿足戰略合作客戶需求為主，目前在40/55奈米製程就能滿足大部分客戶需求。趙海軍強調，投資並非大就好，要結合現有以及未來潛在需求，提出合理規劃，「相信我們十年如一日的打磨，各個產品節點的效率會越來越好，我們完全有信心在同類產品上與世界上任何公司比較」。

面對若ASML不再出貨給中芯國際的提問，趙海軍指出，不對假設性問題進行解答，每個人對於風險解讀不同，對於百萬分之一的風險作出百分之百的防範，也不是企業正常營運的應對方式。

趙海軍表示，目前的情況是，8吋晶圓的功率元件、超高壓晶片；指紋辨識晶片、電源管理晶片，以及40奈米製程的12吋WiFi晶片、驅動晶片、感光元件、太陽能逆變器晶片、汽車MCU等產能都非常緊繃，滿足大部分客戶需求為先，43億美元資本支出大多落在今明年。