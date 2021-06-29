《Hot Sauce》專輯發售僅16天便突破兩百萬張銷售。（愛貝克思提供）

NCT DREAM成員感情好，直播互動笑料百出。（愛貝克思提供）

韓國人氣男團NCT DREAM於上個月發行出道五年以來的首張正規專輯《Hot Sauce》，專輯發售僅16天便突破兩百萬張銷售，創下「雙百萬銷量」紀錄，佔據韓國國內專輯與音源各大排行榜冠軍、獲得韓國音樂節目八冠王，橫掃37國iTunes專輯排行榜冠軍，並獲得日本Oricon公信榜專輯週榜冠軍，取得耀眼的好成績。挾著勢如破竹的人氣，才一個月NCT DREAM便帶著改版專輯回歸。

事實上，在NCT DREAM還在上一張作品宣傳期時，身為團隊中劇透之王的辰樂，早已在團體獲得音樂節目冠軍的現場念出「Hello Future」偷渡新曲歌名，對此辰樂本人感到十分滿意，且在專輯發行前一天進行的團體直播「Hello DREAM’s Future Night」，一開場辰樂便哼唱新曲未公開部分，自言直播不到兩秒就闖禍，JENO則無奈地表示將辰樂劇透的片段整合的話，都能夠拼湊出整首歌曲。

專輯發售紀念直播「Hello DREAM’s Future Night」以辰樂哼唱新曲開場，成員們各說各話、彼此鬥嘴，團體問候不同調，需要多次喊話集中精神才能進行流程，粉絲們笑稱「真不愧是祖傳的散漫」。順利地完成專輯介紹後，成員們賭上隔天的妝髮順序進行互戳肚臍、比手畫腳、注音文猜謎等遊戲，成員渽民於戳肚臍遊戲時樂在其中的反應，令辰樂和楷燦笑到流淚；好不容易平復情緒，輪到比手畫腳遊戲，渽民又毫無偶像包袱地扮演著鰩魚的模樣再度讓楷燦笑趴在地。最後以各成員的ASMR給粉絲的信作為結尾，整場直播笑料不斷現已被粉絲封為歷代級的傳說。NCT DREAM的首張正規改版專輯《Hello Future》，6／28與韓國同步在台數位發行。