台北市6月30日、7月1日開放72歲以上民眾及55歲以上原住民網路預約施打莫德納疫苗。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市6月30日、7月1日開放72歲以上民眾及55歲以上原住民網路預約施打莫德納疫苗，市長柯文哲今表示，如果不會上網，將開放7月3、4日早上9時到下午5時，讓民眾打電話到區公所預約，這次將不再發通知單。

柯文哲今午主持防疫記者會，他表示，印度變種病毒進來前比較樂觀，現在不知道印度變種病毒到底會造成多大衝擊，目前也在密切觀察當中，現在北市疫情趨緩，但還是有潛藏在社區裡的感染源，要用清零計畫處理。

他指出，新一批莫德納疫苗，6月30日、7月1日早上8時至下午5時，開放不限設籍台北72歲以上、原住民55歲以上的民眾上網預約接種疫苗，7月2日至5日在全市285處接種點施打。

柯文哲說，民眾上網預約可以選擇喜歡的時間、地點，但要注意34家醫院因為要有足夠空間，所以不一定是在醫院裡接種，可能是在附近學校、活動中心設接種站，像是台北醫學大學附設醫院就是在信義國中，用學校空間較大可避免群聚。

他強調，原則上是網路預約施打完以後，才給沒預約的民眾施打，強烈建議大家上網預約，大家都預約後也沒有殘劑問題，醫院安排上可省掉很多麻煩，但為讓預約制度更完整，如果沒有網路可以預約，也不會上網，將開放7月3、4日早上9時到下午5時，可以打電話到各區公所民政課預約，將告知分配到哪家醫院，政府運作還是要更高效率，不用再去發通知單，發通知單反而製造北市民政局麻煩。

此外，非本國籍有台灣居留證的72歲以上民眾，6月30日、7月1日早上8時到下午5時可至北醫網站預約，7月6日在信義國中施打。

副市長蔡炳坤補充說明，北市這波獲8.7萬劑莫德納疫苗，北市72至74歲的長者有7萬多人，保留部分給75歲以上還未施打的長者，一樣可以預約，市府只有設下限，沒有上限，下一波疫苗預計將領到6萬多劑，但須到等7月8日才會拿到，他提醒民眾，如果2天網路預約額滿，將無法再提供給未預約的長者登記接種。