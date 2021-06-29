新冠肺炎疫情爆發至今，新北宣布因染疫確診往生者的市民，發放慰問金10萬元給往生者家屬，多名北市議員力促市府跟進，近期也傳出跟進消息，總計有247人受惠，北市副市長蔡炳坤證實，昨日民間捐款委員會已通過此決定，未來會由社會局主動發放。

針對是否發放家屬慰問金，柯文哲態度轉變多次，先是認為「法」要有一致性，倘若因新冠死亡就要賠償，那以後流感、腸病毒、水痘、皰疹要不要賠？又因議員質疑北市募款已近4億，沒理由不跟進慰問金發放，柯文哲則說有剩下就可以，但要委員會討論。

近期北市社會局公布，凡設籍北市、因新冠肺炎往生者，家屬將會獲得10萬慰問金，共計247人，包括去年5月的2人，都會一併發放，以繼承人為第一順位，外界好奇為何市府會通過發放？何時能夠領到錢？

對此，北市副市長蔡炳坤說，每位確診者家庭都需要市府關懷，昨日的民間捐款委員會，也通過家屬慰問金10萬的提案，社會局會主動發放，對家屬提供相關慰問和協助。