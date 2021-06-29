台灣防疫排名慘跌「全球倒數第10」，在全部53國中排第44名，終結蔡政府防疫模範生形象。資深媒體人趙少康認為，衛福部長陳時中，應該還「普篩者聯盟」公道，由其實藍營執政的縣市長和醫界的醫師們，他強調，民進黨只會運用反智手法，對支持者進行政治操作，網軍用嘻笑、謾罵方式帶風向，阻擋政策理性討論，最終拖垮了台灣的防疫戰線，誤國害人罪孽深重。

衛福部長 陳時中。(圖/本報資料照)

台灣need help!防疫排名慘跌「倒數第10」4項指標全不及格

趙少康29日在臉書發文表示，在野黨呼籲擴大篩檢量能、推動入境普篩喊了幾個月，陳時中終於願意「校正回歸」，但是一切為時已晚，國內疫情大爆發，防疫成果落居全球倒數。從最早的口罩「我OK你先領」、搭大眾運輸不用戴口罩，一直到今天的入境普篩，蔡政府已經有數不清的「先反後抄」案例。出事前不容「逆時中」，出了事再質問人民為何「有意見不早講」。

趙少康指出，過去這段時間，只要呼籲擴大篩檢能量、推動普篩、廣篩的人，都被1450網軍大酸是「普篩仔、廣篩仔」，問題是，不入境普篩怎麼守好國門？不廣篩，怎麼抓出無症狀感染者，避免疫情蔓延？果然如今破口大開，本土疫情爆發、高傳染Delta病毒入侵，疫調足跡做都做不完。

他感慨，民進黨只會運用反智手法，對支持者進行政治操作，網軍用嘻笑、謾罵方式帶風向，阻擋政策理性討論，最終拖垮了台灣的防疫戰線，誤國害人罪孽深重。此外，過去一年來，許多學者、意見領袖對普篩、廣篩大聲疾呼，「敗戰之將」陳時中都不採納。面對變種病毒肆虐，他要再度呼籲政府盡速布局二代疫苗，不要「以人廢言、以黨廢言」，重蹈覆轍，一年後檢討起來又是一場「落後部署」，蔡政府現在聽話，還來得及。