中國外交部29日例行記者會，路透提問指日本防衛副大臣28日提醒大家注意，中國和俄羅斯合作帶來日益上升的威脅，並稱有必要意識到北京對台灣施壓，原話是「要保護台灣這個民主國家」，對此，發言人汪文斌指出，中方對日本政府高官發表錯誤言論表示強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。

汪文斌稱，日本個別政客無視中國和平發展的事實，無理指責中國經濟社會發展，包括正常的國防建設，渲染所謂的中國威脅，公然挑動大國對抗，為曾犯下軍國主義侵略罪行的日本搞軍事鬆綁找藉口，居心險惡，極其不負責任，也十分危險。

汪文斌說：「這個政客還公然將台灣稱為所謂的國家，嚴重違反《中日聯合聲明》等4個政治文件的原則，嚴重違背日方迄今多次做出的不將台灣視為國家的鄭重承諾。中方要求日本政府就此作出明確的澄清，確保不再發生此類的情況。」

汪文斌強調，世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分。台灣問題事關中日關係政治基礎，事關兩國間基本信義，事關國際法治正義 。「我們嚴肅敦促日方在台灣問題上切實重信守諾，謹言慎行，不得以任何形式損害中國主權，不得以任何形式向台獨勢力發出錯誤信號。」

汪文斌說：「我要強調的是，中方維護國家主權安全和統一的意志決心，堅定不移，中國必須統一，也必然統一，這是不可阻擋的歷史進程大事。」