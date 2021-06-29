中央流行疫情指揮中心為防堵新冠肺炎Delta變種入侵台灣，日前祭出更嚴格的邊境管制，返國者不得再於居家隔離14天，而是要前往集中檢疫所或防疫旅館。根據易遊網調查，新規定發布後，防疫旅館需求暴增10倍，而統計旅客訴求第1名，是希望房間能有對外窗戶，認為有助於解悶透氣。

易遊網指出，6月27日起入境的民眾，皆須入住防疫旅館或集中檢疫所，隨即帶動防疫旅館暴增10倍的需求，由於赴美、飛關島趨勢夯，預估相關需求也會持續增加，公司順勢推出防疫旅館代訂服務，彙整各縣市防疫旅館，旅客可一站輕鬆挑選外，還有一對一專屬服務，依照旅客需求預訂隔離旅宿。

由於隔離需住滿15晚，因此旅客在選擇防疫旅館時，會更加重視房內生活設備與配套服務。根據易遊網統計，預訂防疫旅館時，旅客最注重的5大入住需求，排名第1的是以有窗房型為優先考量，畢竟長時間待在室內，有採光環境有助於解悶透氣。

雖然訂購含三餐方案的旅客佔絕大多數，但在隔離期間，許多旅客仍會考量到物資補給，因此，希望選擇有轉送外送餐點或代收物品服務的飯店需求排名第2。

第3名則是與浴廁設備有關，許多旅客希望預訂配有浴缸設備的房型，在隔離的同時，也能享受飯店生活，透過泡澡緩解苦悶情緒與紓壓放鬆，讓隔離生活多了一份儀式感。

許多入境旅客是商務人士或是學生，因此希望房內設有書桌或辦公桌椅的需求，排名第4。而講求寬敞住房空間或有小孩同住需求，傾向尋找10坪以上的大坪數房型，排名第5。