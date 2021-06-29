網路安全品牌Palo Alto Networks今天發布台灣資安現況報告指出，為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來更多有關遠端工作模式的資安挑戰，台灣有2/3企業強化資安部署。

Palo Alto Networks台灣資安現況報告於今年4月在線上進行，採訪台灣金融服務、醫療保健、教育、製造、高科技、電信、零售和政府等8大產業的300名企業IT決策者和業務領導者，總結台灣企業的資安現況、前景及面對資安挑戰的觀點。

調查發現，企業面臨的最大挑戰包括：依賴基於雲端的服務和應用程式而帶來一系列新風險（60%）；在家工作期間難以監控和管理員工的「網路衛生」（59%）；使用個人裝置和家庭網路訪問公司網路的風險（57%）。

這些問題使得企業越來越重視資安。調查顯示，企業透過加速數位轉型（80%）、提供IT培訓（79%）、將40%以上的IT預算用於資安領域（49%）等方式，來增強資安防護、改善IT基礎設施和建立員工資安意識。

Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生表示，針對雲端和其他資安盲點的威脅在台灣不斷增加。隨著在家工作狀況越來越普及，企業也越來越重視資安態勢，並意識到擁有安全IT基礎設施的重要性。

台灣數位安全聯盟理事長蔡一郎指出，企業及工作者為因應疫情帶來的挑戰，採行新的工作模式，網路犯罪者也藉由疫情發動攻擊。隨著未來工作模式的轉變，企業當務之急是思考如何實現安全的遠距工作，因為這是支持企業永續營運的關鍵。（編輯：張均懋）1100629