曾經臉部受創嚴重，且因感染、潰爛的流浪貓阿醜，目前已經痊癒，將等待愛貓人領養。（興大提供／林欣儀台中傳真）

「阿醜，終於不再醜了！」流浪貓「阿醜」今年3月間被發現受傷嚴重，臉部感染且潰瘍，志工誘捕到牠後送到中興大學浪浪樂活醫療室，歷經3個月治療，獸醫團隊評估牠已經痊癒、可以出院，且臉部傷口復原良好、不再醜陋，將為牠尋找溫暖的新家。

提到阿醜被送到醫療室時的情況，興大獸醫師許凱婷回憶說，牠那時身體相當虛弱且臉部潰爛嚴重，可能因曾受虐，警戒心高且脾氣超級爆炸兇，不斷做出攻擊姿態，最後透過全身麻醉才能進行全身檢查，經觸診發現阿醜已經懷有身孕。

阿醜就醫時年紀約1至2歲，即便懷孕，體重也只有2.5公斤，且牠顏面嚴重感染潰爛，經診治評估，應是感染到鴿糞裡的一種「隱球菌」病菌，許凱婷說，該種病菌屬於人畜共通傳染病，相當難根除，且人類若遭到感染，病菌可能也會蔓延、形成肺炎。

經完整的檢查與診斷，獸醫師發現阿醜身體相當虛弱，且因治療過程必須清創、施打麻醉藥，將影響牠的胎兒，再加上母子親密接觸的情況下，未來小貓勢必將感染病菌，幾經考量與評估，決定為阿醜施行絕育手術並著手治療。

3個月的時間，阿醜歷經多次清創手術並裝置食道胃管，目前體重已經從原本的2.5公斤攀升到3.6公斤，恢復良好，獸醫師說，隨著傷口慢慢痊癒、感受到外界的關懷，阿醜對人不再充滿警戒，變得越來越可愛，且牠原本受病菌破壞的嗅覺也逐漸恢復，近日評估應可出院。

傷口癒合、長出新皮膚與毛髮的阿醜，現在不再醜了，浪浪樂活醫療室希望幫牠找個溫暖的新家，許凱婷說，病貓送養難度高，但阿醜經歷了痛苦的前半段「貓生」，仍堅持努力活下去，希望尋找一個能真正疼愛牠的人家，開啟新生活。

興大指出，浪浪樂活醫療室是全台首間流浪犬貓專用醫療室，提供公私立收容所及協議合作的動保團體醫療診治，從2019年啟用至今，以協助313隻流浪犬貓進行醫療，其中25隻在康復後被領養。