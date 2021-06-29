中信金(2891)旗下中信銀行配合金融監督管理委員會推動「綠色金融行動方案2.0」，今（29）日宣布分別與和潤企業(6592)簽署新臺幣15億元，以及星能公司署新臺幣5億元的永續績效連結貸款（Sustainability Linked Loan SLL），透過讓利機制誘因，鼓勵企業客戶落實永續經營理念，並期望逐步將永續影響力帶入臺灣各行各業中，引導更多企業重視ESG議題，促進整體社會的永續發展。

中國信託銀行表示，為持續發揮金融業促進ESG之永續影響力，並落實聯合國的「責任銀行原則」（Principles for Responsible Banking PRB），中信銀行海外分行已參與多件簽署永續績效連結貸款，今（2021）年更加大力道深耕臺灣市場，透過SLL積極與客戶進行議合並建立永續夥伴關係，而截至去（2020）年底，中信銀行在綠能科技、循環經濟及綠建築等綠色融資放款餘額已達新臺幣1407億元，顯示中國信託積極落實ESG及推動綠色金融。

中國信託此次與和潤企業簽署永續績效連結貸款，其為和泰集團旗下子公司，在汽車金融事業市場擁有近三成的市佔率，近年來積極推動環保車分期付款購車方案，讓民眾可以更容易入手環保車輛。中信銀行以反饋利率的方式鼓勵和潤企業逐年以顯著比例增加環保車輛之核貸金額，並於貸款期間持續檢視目標達成狀況，攜手和潤企業建立長期永續經營方針，為推動臺灣綠能車輛普及率盡一份心力。

除此之外，長期耕耘再生能源市場的星能公司為台汽電(8926)集團100%轉投資子公司，以太陽光電、風力發電及地熱發電之工程統包及運轉維護為主要承攬業務，近年來全力推動各項再生能源業務不遺餘力，除了已完成61座台電2MW（Megawatt）風力發電機組，更透過子公司投資陸域型風電、烏山頭水庫太陽光電等，目前現有之大型再生能源工程案包含沃旭陸域變電站工程，預計今年完工，成為臺灣能源永續發展上的重要推手。本次中信銀行與星能公司簽署永續績效連結貸款，將定期檢視星能公司之永續目標達成狀況，強力支持其加速推動再生能源建置，以提高台汽電集團中再生能源發電之佔比，與客戶共同攜手打造低碳的電力組合。