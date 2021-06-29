Sandy（吳姍儒）跟隨爸爸吳宗憲腳步進入演藝圈，在主持界創出一片天，今年還出書多了個作家身份，不時會在社群網站分享心情，用文字撫慰人心，可今（29日）清晨，她突然宣布：「瀑布文無限期停更公告。」

Sandy在IG上傳9張圖片，於其中一張愛心泡泡的圖中宣布：「瀑布文無限期停更公告。（除已預定好之發文外不另行撰文）」，看來粉絲將有一段時間看不到她再PO長文了；她也在文中引用了電影《臥虎藏龍》角色玉嬌龍，寫下：「因為玉嬌龍一躍而下要找的已不在那，所以瀑布沒有意義、躍下沒有水花。」似乎遇到一些徬徨迷惘。

Sandy宣布瀑布文無限期停更公告。（圖／翻攝自IG）

Sandy從10歲到現在30歲，一直習慣用文字記錄生活，「那些字就算你知道也不能體會，你心裡明白，你的功夫就只能練到這裡了，我藏而不露也只是怕你傷心。」並引用了玉嬌龍的經典台詞：「你給了我一個江湖的夢，我看不到天地的邊，不知道該往哪裡去？我又能跟隨誰？」

Sandy發文時關閉留言功能，讓粉絲們相當錯愕，不過她最後像是在對大家喊話：「等她回來，她說不定會回來。」