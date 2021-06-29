Delta病毒讓屏東愛文芒果遭汙名化、正值產季也受疫情影響銷售，國營事業台糖繼鳳梨後，再採購6000斤的愛文芒果，並定7月2日（周五）為「芒果日」，當天民眾只要到台糖加油站加滿10公升，並出示APP會員證明，就可獲贈芒果1顆，最多送2顆。

每有水果滯銷狀況，身為國營事業的台糖就會出手協助，舉凡香蕉、洋蔥、柳丁、芭樂、鳳梨皆有，利用自身加油站通路，舉辦加油滿額送方式協助去化。

台糖表示，目前正值芒果豐收時節，但買氣嚴重受到疫情影響，果農成為疫情下的受害者，乃透過臺南玉井農會採購6000斤的愛文芒果，並擇定於7月2日推出加油滿額送芒果的活動。

當天民眾至台糖加油站（台東、花蓮除外）加油滿10公升，並出示台糖加油站APP會員，或於當日註冊成為APP會員，即可獲贈愛文芒果1顆，滿20公升再加碼，每人最多可獲贈2顆優質芒果。當日才註冊APP會員的民眾也可享有此優惠。