國立暨南國際大學29日舉行水沙連區域合作推動委員會，校長武東星呼應醫療團隊的呼籲，承諾透過多元管道提醒民眾接種疫苗，並且扮演抗疫與將來復甦的火車頭，產官學合作，共同擬定疫苗施打策略與產業振興的解方。

新故鄉文教基金會董事長廖嘉展，在會中向埔里鎮、魚池鄉、國姓鄉及仁愛鄉的鄉鎮長喊話，強調為了大埔里、為了台灣，請大家多鼓勵身邊65歲以上的親友，趕快接種疫苗，不管那一種疫苗都有效，重點是盡速施打，並提供14處施打疫苗的醫療院所。

基層醫療聯盟水沙連醫療群及安杏診所醫師蘇訓正指出，80歲以上的族群未施打疫苗，導致重症的機率高出一般人的10倍。根據聯合國資料，65歲以上民眾未施打疫苗的死亡率比15-24歲族群更高出245倍，所以長輩一定要盡速打疫苗。

對於民眾緩打AZ疫苗，而要等待莫德納疫苗；蘇訓正表示，千萬不要觀望，過去幾周鄰近鄉鎮的施打率普遍不佳，1天只有2-300人前往醫療院所施打，埔里鎮上周六甚至只有38人施打。AZ疫苗1瓶可以施打約11人，莫德納可以施打約14人，為了不要浪費疫苗，並且保護自己和他人，請65歲以上的民眾不要挑廠牌，盡速施打。

國姓鄉長丘埔生表示，將會透過公開信呼籲，並透過村鄰長個別通知，鼓勵鄉親趕快接種疫苗。

武東星也表示，將會透過暨大長久服務的「厚熊笑狗」（互相照顧）長照咖啡館、南投縣食物銀行系統、及在地社區USR計畫，利用多元管道提醒長輩打疫苗。