過往股價一枝獨秀的科技股、循環消費股今年以來漲幅反而落後，取而代之的是能源股、金融股等循環性產業表現領先。在區域上，近幾年都以美股表現最為突出，而疫情後，則是各個區域漲幅並駕齊驅，美股不再獨強。施羅德股債增長收息產品經理蔡宛庭歸類三大原因，預期2021年此輪動現象會持續，並建議以全球型股債多元資產產品因應。

蔡宛庭分析，今年以來產業輪動情況明顯，預期下半年也會持續，因此2021年可說是「輪動補漲年」。

原因一：全球強復甦，市場最看好新興市場與歐洲企業獲利前景。近兩年全球成長動能緊隨疫情發展，大陸最先受疫情感染也最先復甦，因此大陸今年第一季經濟表現最佳，緊接著美國因施打疫苗進度超前，今年第二季經濟表現優異，而目前預期歐洲跟上疫苗施打進度後，今年第三季可望成為今年最佳經濟成長的一季，隨後若疫苗普及到新興市場，則新興市場可望於第四季或明年加入復甦。若看市場預估今、明兩年的指數企業獲利成長，歐洲和新興市場的表現優於美國或與美國相當，因此預期可支持全球各區域股市表現。

原因二：循環性類股具投資價值，支持類股輪動表現。隨著經濟復甦、通膨回溫，美國公債殖利率自去年8月開始彈升，過去因超低利率環境而享有高本益比的成長股，走勢也轉為震盪。相對地，可望受惠利率走揚的金融股和可望受惠通膨上升的能源股股價開始補漲，過去金融股和能源股受到壓抑而本益比偏低，且與成長股的本益比差距擴大到歷史新高，在時空背景轉換之下，能源股和金融股展現投資價值。展望未來，預期在經濟復甦下通膨仍有上升壓力，因此利率還有些許走高空間，有機會支持相關類股表現。

原因三：美國寬鬆政策＋財政政策，資金流向美國以外市場。美國實施大規模寬鬆政策，釋放出大量資金到市場，使得資金自美國外溢至全球，加上拜登當選後推出大規模的財政刺激政策，投資人預期美國財政赤字將擴大，美元難有強勢表現，偏弱的美元走勢尤其嘉惠新興市場股市。施羅德預期，美國將於2022年第四季才有開始升息一碼機會，在升息還遠下，預期美元還不會有持續轉強的契機，且在各國仍是偏鴿派政策下，可望持續鼓勵資金進入全球股債市場。

在此環境下，蔡宛庭建議，利用多元資產基金布局，是不錯的選擇。