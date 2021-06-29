逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股29日開高震盪收紅，終場上漲7.22點，漲幅0.04％，收在17598.19點；櫃買指數則表現相對弱勢，終場下跌0.97點，跌幅0.45％，收在212.29點；三大法人進出方面，外資轉賣146.15億元，投信轉買0.84億元，自營商續買2.6億元，惟外資法人於台指期轉買731口多單，累計淨空單部位為29302口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股29日創下歷史新高，在市場居高思危、獲利回吐賣壓出籠下，使加權指數再度高檔震盪，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海，仍持續維持穩健上漲格局；鋼鐵類股則受惠中美基建、俄羅斯加徵出口關稅的激勵，燁輝、燁興、聚亨、春雨、佳大、官田鋼、允強、志聯等，股價表現強勢，市場人氣旺盛。

至於在電子股方面，儘管受到資金排擠效應，類股比重一度降至三成以下，惟隨第三科技股傳統旺季來臨、蘋果新機拉貨啟動、歐美各國陸續解封下，包括晶宏、台光電、台燿、聯茂、GIS-KY、霖宏、九豪、啟碁、智易、宣德、萬泰科、威鋒電子、太空梭、康普、美琪瑪，表現不遑多讓。

個股方面，本周納入投資組合的長榮，概估前五月每股純益（EPS）逾12元，第三季迎旺季、運價看漲，在7月起新貨櫃船陸續加入營運下，後市營運將持續暢旺，且法人心態偏多，後市仍有大漲再創新高的機會。

展望後市，航運、鋼鐵及電子等族群仍維繫良性輪動，後市依舊不容小覷，在多方控盤格局不變下，逢低可順勢作多。

選股方面，眾多選股累積漲幅均大，故應謹守「低接不追高」策略，隨時做好風險控管原則，建議投資人可將重心鎖定在部分低基期、具轉機成長題材的電子次族群或車電概念股。