逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股29日盤中震盪劇烈，終場小漲7.22點，收在17598.19點，盤中一度創新高達17713.24點，過去只要大盤創新高後，一定會回檔，29日也不例外。

不過，就技術面觀察，台股本次創高回檔力道不強，大盤多頭架構未被破壞，守穩在所有均線之上，KD指標持續於高檔鈍化，價量結構也呈現價漲量增。因此，台股有望持續創高，惟大盤一旦跌破5日均線，均建議出脫持股。

個股方面，本周納入投資組合的鉅祥，首季獲利創歷年同期新高，創高動能可望延續至第三季，全年營收估計將有雙位數成長，每股純益（EPS）上看2.5元，股價創波段新高後回檔，惟多頭架構不變。

盤面表現方面，航運股震盪劇烈，萬海29日最終收黑、陽明平盤、長榮則持續上漲，傳產股輪動至鋼鐵，大成鋼、燁輝、允強亮燈漲停，頗有接棒航運的味道；電子股則以記憶體、光學鏡頭及面板股表現較佳，均為近期可短多操作之族群。

此外，股價29日強勢創高熱門股，則包括長榮、新興、春源、允強、榮運、康普、亞泰、矽力-KY等，均是近期潛力飆股。