頭份警分局蓬萊所長林振民獲贈3000個口罩，送給村內居民使用。（頭份警局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局蓬萊所長林振民獲贈3000個口罩，送給村內居民使用。（頭份警局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局蓬萊所轄管南庄鄉蓬萊村，係屬賽夏族人群聚部落，地屬偏遠，疫情期間，部落民眾購買口罩等防疫物質不易，蓬萊所所長林振民特地協調「南六企業」、「彰化縣北斗奠安慈善功德會」等機構，捐贈3000片防疫口罩給蓬萊地區弱勢住戶使用，讓偏鄉部落住戶足感心。

蓬萊所長林振民接任以來，經常在社區內深入走動，對部落居民家境狀況都頗有了解，由於村內有不少弱勢家庭，林振明與村長潘三妹經常聯手發動慈善團體捐捐贈民生物資，讓弱勢家庭感受被關懷的溫暖。

疫情警戒提升至第3級後，有不少村內弱勢家庭無力購買口罩，或是因距離偏遠，難以搶購獲得口罩，所以面臨外出無口罩可用，甚至遭到告發處罰的情事，林振民獲悉這個狀況後，便積極聯絡相識的企業及宗教團體「南六企業」、「彰化縣北斗奠安慈善功德會」等，順利獲贈3千個口罩。

27日口罩送達蓬萊派出所，林振民隨即聯繫潘三妹，合力分送到嘎嘎歐岸文化健康站、蓬萊國小、蓬萊義警小隊及轄內弱勢家庭等，讓部落居民收到愛心口罩，感動不已。

頭份警分局分局長何孟宗表示，蓬萊部落位處偏遠山地，為偏鄉部落，當地居民不多，購買防疫物資不易，蓬萊所所長林振民平日勤走部落與當地民眾相處融洽，這次主動協調相關機構捐贈防疫物資，減少防疫破口，林振民視民如親的精神，足為楷模。