英國國際戰略研究所(IISS)最近發表報告指稱中國網路科技落後美國10年，引起網路上熱烈議論。報告中以網路資源整合、網路攻擊與安全等參數進行分析，讓許多研究者認為有政治偏見。不過大陸網路專家也承認，在科技的民生應用上美國不見得領先中國，但是在基礎科學上大陸與美國還有一定的差距。

據《衛星通訊社》報導，IISS的研究在評估各國網路空間實力時使用了許多參數，包括經濟數位化水準到軍工體系IT資源整合水準，以及利用網路資源進行進攻的能力，最後再根據資訊技術發展的總體水準分為3個層次。第1層次做為全球網路領導者只有美國，第2個層次是中國、俄羅斯、五眼聯盟中的美國盟友以及以色列，第3個層次是IT技術曾經一度領先但現在已經落後的日本、印度等國家，如今它們已與北韓、伊朗和越南處於同一層次。

報導認為，IISS的報告存在一定的政治偏見——分析偏向於網路空間的攻擊行動。雖然美中俄3國目互指責進行網路攻擊，但中俄兩國未對自身資訊基礎設施的安全給予應有的重視。該報告結論認為，儘管中國在網路空間的進攻行動方面取得了成功，但自身網路的安全水準較低，美國在IT技術的發展方面遠遠領先於其他國家，中國雖然已是網路強國，但整體實力仍落後美國10年。

大陸網路專家劉興亮對此分析稱，中國在高新技術的實際應用方面有長足進步，但在基礎研究和開發上，就會出現問題。這些上游基礎科學，即「卡脖子」領域，晶片問題就是一個典型的例子。但是，在某些領域中國的數位基礎設施已經領先美國，例如移動支付方面，實際上已經超越美國很多年。

劉興亮指出，中國科技力量正在快速增強，去年中國的科學論文數量首次超過美國。中國在全球科研總量中的份額為 19.9%，而美國則為 18.3%。在品質上中國的論文儘管仍然不如美國，雖然差距不是很大。在全球被引用次數最多的 1% 的科學論文中，美國占 29.3%，中國占 21.9%。

然而，美國公司進行的基礎研究能轉化為全世界都在使用的產品，中國還沒有這方面的成就。中國雖然也有自己的開放資源產品，但即使在中國開發商中，它的需求也不大。在劉興亮看來，短期內趕超美國是不可能的，這不是一件容易的事。應用層面的發展或許還可以靠突擊，但是基礎科學不行，因為它的發展有週期性和規律性。未來，個人預計在3-5年或者7-8年間追趕上是有些困難的。

劉興亮特別指出，從中期來看中國完全有機會取得成功，因為現在能讓美國人驕傲的成果，往往是由非美國籍的人完成。而中國人在其中也佔了很重要比例，他們當中大多數人在中國接受中等教育，然後至美國攻讀碩博學位。中國現在面臨的問題是如何吸引世界上最有才華的專家，而在美國接受教育的中國科學家中，9成仍留在美國工作，隨著中國生活水準的提高，這種趨勢也可能會發生變化。