中壢超級傳播者（案13091）在短短2周內釀近20人確診，其中包括「中壢旅宿王」（案14590）。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

中壢旅宿王新增足跡。(市府提供)

中壢旅宿王昨公布的足跡。(市府提供)

中壢超級傳播者（案13091）在短短2周內釀近20人確診，其中包括「中壢旅宿王」（案14590），桃園市衛生局長王文彥坦言他最初供出的20名友人有的沒電話、有的複雜，市府只找到18人，「可能還有漏掉的！」但因他已插管、無法持續疫調，只能加強匡列隔離。

中壢有位50餘歲的超級傳播者（案13091），在短短2周內，分別造成7名家人（包括中壢某食品廠3員工）、1名家人同事及11位朋友群共20人先後確診。

王文彥說，中壢超級傳播者確診後，有提到約20個朋友，但「講沒多久以後他就插管了！」原本提到的朋友有的沒有電話、有的很複雜，市府花了很大的行政跟警察力量，才找出18個，目前有10個已經確診。

「可能還是有漏掉的！」王文彥直言，中壢超級傳播者插管後，資訊獲得困難，像是「中壢旅宿王」（案14590），是從案14590回追才知道兩人在4月的時候有見面，但是可能跟朋友的朋友之間互相有來往而染疫。

王文彥多次提到，這群友人關係很複雜，指標個案又因插管不能再繼續提供資訊，所以目前為止僅能用現有的疫調結果加強匡列、加強隔離關懷，「看能不能把這個網能夠網住！」

至於中壢超級傳播者未在第一時間供出「中壢旅宿王」，是否涉及隱匿？王文彥認為，如果有隱匿應該不是有意的隱匿的，強調他一開始就提到20個友人，已經把很多朋友都交代清楚，有時候人的記憶，可能交往太多會忘記，是有可能的，後續會再判斷釐清。

另外30餘歲的中壢旅宿王（案14590），19日至24日間足跡遍及8旅店，有商務旅館、汽車旅館、還有電競旅館，不乏一天跑遍中壢和桃園，王文彥也提到已匡列其女友，採檢陰性，仍在隔離關心中。