新冠肺炎疫情尚未看到盡頭曙光，立法委員趙正宇偕同哈柏科技公司捐贈38台感應式手溫酒精機，送給選區內所有國小，加強防疫保護國家幼苗，為抗疫貢獻一己之力。
趙正宇表示，延長三級管制多次，可見本土新冠疫情嚴峻，至今仍難以看到盡頭曙光，為此哈柏科技股份有限公司董事長江送貴捐贈38台感應式手溫酒精機，分贈給選區包括八德、大溪、復興、中壢所有國小，為國家幼苗貢獻一份心意。
桃園市教育局主任秘書賴銀奎29日於趙正宇八德辦公室代表受贈，再轉送相關學校使用。
新冠肺炎疫情尚未看到盡頭曙光，立法委員趙正宇偕同哈柏科技公司捐贈38台感應式手溫酒精機，送給選區內所有國小，加強防疫保護國家幼苗，為抗疫貢獻一己之力。
趙正宇表示，延長三級管制多次，可見本土新冠疫情嚴峻，至今仍難以看到盡頭曙光，為此哈柏科技股份有限公司董事長江送貴捐贈38台感應式手溫酒精機，分贈給選區包括八德、大溪、復興、中壢所有國小，為國家幼苗貢獻一份心意。
桃園市教育局主任秘書賴銀奎29日於趙正宇八德辦公室代表受贈，再轉送相關學校使用。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。