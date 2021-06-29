新冠肺炎疫情尚未看到盡頭曙光，立法委員趙正宇偕同哈柏科技公司捐贈38台感應式手溫酒精機，送給選區內所有國小，加強防疫保護國家幼苗，為抗疫貢獻一己之力。

趙正宇表示，延長三級管制多次，可見本土新冠疫情嚴峻，至今仍難以看到盡頭曙光，為此哈柏科技股份有限公司董事長江送貴捐贈38台感應式手溫酒精機，分贈給選區包括八德、大溪、復興、中壢所有國小，為國家幼苗貢獻一份心意。

桃園市教育局主任秘書賴銀奎29日於趙正宇八德辦公室代表受贈，再轉送相關學校使用。