台東連續19天零確診，有鑑於台北、高雄夜市紛紛恢復營運，台東攤商有意跟進，資料照。（蔡旻妤攝）

台東連續19天「嘉玲」，有鑑於台北、高雄夜市紛紛恢復營運，生計陷困境的台東攤商有意跟進，攤販協會常務監事羅永豐表示已提出相關計畫，盼於7月1日恢復營業，並希望經濟部比照市場人員協助爭取攤商打疫苗；台東縣府財政及經濟發展經處回應大致同意，但盼能進一步規畫避免群聚的防疫相關措施。

縣議員郭宗益表示，不少攤商原盼6月28日能解封，又延到7月12日，高雄瑞豐夜市已可開放外帶，為何台東不能？公務員有固定薪水，攤商卻無，另餐廳沒營業，租金仍照繳，員工、設備壓力那麼大，不要等到疫情過了，店再也開不了。

縣府於5月16日要求各夜市停業，財經處說中央雖未明文規訂夜市不得營業，但也考量民眾觀感及是否有群聚疑慮等，不希望夜市一開業就成為防疫破口，因此將依經濟部夜市及傳統市場防疫指南，檢視攤商是否符合防疫規定。

羅永豐表示，台東攤商自5月16日配合停業迄今，已有月餘都無法維持生計，更面臨龐大經濟壓力，生活陷入困境；如今台東縣已有連續19天加零的好成績，希望可逐漸恢復營業，至少喘口氣做點生意貼補家用。

協會日前開會，決定7月1日起飲食和百貨攤先恢復外帶、外送服務，更希望經濟部比照市場人員協助爭取攤商打疫苗，打造良好防疫環境，協會已將管理及防疫措施計畫送到縣府。

計畫中除了中央規定的防疫作為外，夜市內所有人行走道的最小寬度為2公尺，另保持人與人之間隔距離1個手臂1公尺，以維持安全社交距離，並僅提供消費者外帶、外送服務，現場禁止飲食、內用及邊走邊吃。

財經處長盧協昌表示，感謝夜市攤商配合暫停營業，考量全部攤商擺夜市恐引起群聚，又見攤商在自家門口營業求生，目前考量讓部分攤商可恢復，餐飲務必比照市場外帶、實聯制，娛樂性質的攤商，如套圈圈等暫不恢復。