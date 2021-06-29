盧姓男子4月在高雄四處襲胸，2個小時內在鼓山、三民區連續犯案4次，連60歲婦人都不放過。一名被害女子正要上車時被盧男突襲抓胸，事後擔心身上留有不明物，恐懼地直拍衣服，高雄地檢署29日依性騷擾防制法罪、強制罪將盧男起訴。

警方查出，22歲的盧男今年4月13日晚間8點半騎機車行經高雄市鼓山區博愛一路，尾隨一名騎機車的女子，趁其停車要左轉時騎到身旁、伸手強摸女子胸部後加速逃逸。事隔不到10分鐘，盧男又在鼓山區凹仔底公園前人行道，對一名正在路邊運動的女子伸出魔爪，女子雖當場大喊「變態！」盧男仍成功逃逸。

接著，盧男騎車轉往鼓山區裕豐街，又見一名女子獨自在巷口運動，盧男竟從後方強抱該名女子、抓捏胸部，犯案後又逃逸。 被害女子遭襲後紛紛報案，高雄市三民一、鼓山警分局接獲報案展開偵查。

不過，盧男密集犯案後沒有停手，4月21日在屏東火車站偷拍女子如廁落網。交保後數日，盧男在高雄市三民區松江街，發現1女子正要打開車門坐上駕駛座，冷不防一手伸手阻止女子關車門，一手抓捏女子胸部，副駕駛座男同事第一時間見盧男鬼祟舉動以為是「怪客人」，以為要拿東西或搶劫，女子被摸胸尖叫後，男同事立刻下車追人，仍讓盧男逃逸。

男同事說，被害女子遇襲時一度反應不過來，不知所措，但當時他們趕時間、要去拜訪客戶，女同事情緒有點不穩，甚至提不起勁，很擔心盧男當時在她身上留下東西，還一直拍衣服。

盧男落網時還否認犯案，但警方查出，遭盧男侵犯的女性從20歲到60歲都有，發現被害人指證歷歷才承認「沒辦法控制自己的行為」，檢方認為盧男惡性不改，依性騷擾防制法、強制罪將他起訴。