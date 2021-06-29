台股近期漲勢凌厲，自22日起至29日連續六個交易日收紅。統計至25日止，台股基金中就有52檔淨值創下新高，讓184778位投資人還是都賺錢。

以成立以來績效來看，群益店頭市場基金以1455％表現居冠，其次依序為瀚亞高科技1147.3％、安聯台灣科技1020.5％，前三名基金成立來績效均超過1000％。

投信法人表示，資金行情未退，台股後市仍可期，現階段策略仍將著重選股，逢低拉回都是買點，而金融市場漲跌有時，加上個股波動大，建議投資人可以台股基金參與台股上漲契機。

群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，台股波段低點以來，大盤指數指數已經漲升兩千點，進入高檔區間震盪，選股須尋找未來營運仍可成長的族群，大盤傳產、電子輪動也趨於健康，雖航運目前仍是資金焦點所在，但電子成交比重也趨於穩定，並未再有流失的狀況。

台灣近期隨受到國內疫情影響，但推估對內需產業影響較大，但台灣主要成長仍以外需為主，預估對整體企業獲利，與國內GDP產值影響有限。

由於台股企業獲利仍處於上修循環，且在疫苗已陸續到達下，後續疫情將可望獲得控制，市場資金仍相對充沛，台股將反映基本面持續呈現偏多向上格局。

群益中小型股基金經理人楊遠瀚表示，台股傳產仍由貨櫃、散裝族群領軍，主要是疫情仍未真正解除，仍有缺工缺櫃的問題，導致運價居高不下。

科技股雖然成交比重始終低於五成，整體上攻氣勢略顯不足，但從AMD在Computex提出Chiplet的展望，有利HPC高速運算未來的成長，帶動國內ABF族群率先領軍上攻，族群進而擴散到車用電子供應鏈，主要受惠歐美解封後對汽車的需求孔急。

另外，隨著Apple即將在9月發表新款iPhone，有利蘋果供應鏈股價上漲，整體而言，電子股的主要部隊半導體族群雖進入整理，但看好HPC、電動車、Apple概念等族群之長線發展。