車用及高頻高速產品需求強勁，且產品價格陸續調漲，銅箔基板廠—台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)及騰輝-KY(6672)下半年業績看好，今天三大法人買盤力挺，台光電漲停作收創下掛牌新高價，聯茂等也聯袂收高。

擺脫因銅箔、玻纖等上游材料價格大漲，致使毛利率及獲利受影響的第1季後，台光電、聯茂及台燿營運自第2季開始加溫，騰輝-KY亦延續第1季的好表現，4家公司均預估，第2季會比第1季好。

台光電前5月合併營收為141.75億元，年成長39.47%，台光電表示，整體營運可望逐季上揚至第3季，第2季毛利率應會明顯上升，未來營收及獲利將更顯著成長。

聯茂前5月合併營收為127.53億元，年成長20.81%；聯茂江西廠區去年分兩階段開出共60萬張新產能，今年江西廠分別於4月、第3季末到第4季初再各開出30萬張產能，隨著新產能陸續開出，營運可望逐季走高。

騰輝-KY自結前5月合併營收為29.7億元，年成長38.7%；騰輝-KY表示，汽車可望維持成長，NB將一路旺到年底，上半年停滯的5G也將於下半年展開，5G及資料庫中心下半年有機會比上半年好，目前訂單能見度約1個月，不過晶片、被動元件等長短料問題未解，成為下半年的變數，若缺料問題能解決，下半年會比上半年好。

銅箔基板廠營運增溫，近期投信也多站在買方，其中台光電自6月8日以來獲投信積極買進，推升今天股價漲停創下掛牌新高。