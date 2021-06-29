張捷中將傳接金防部指揮官，遭到學長蔡忠誠少將炮轟和質疑「漂白」。圖為金防部年度重炮演訓。（資料照片／李金生攝）

金門籍陸軍備役少將蔡忠誠質疑張捷中將到金門是「漂白」。（摘自關心金門者臉書）

因總統府私菸案請辭侍衛長的陸軍中將張捷傳出可望接任金防部指揮官，同樣畢業自陸官正期班的學長，目前擔任國民黨黃國園黨部主委的蔡忠誠今天在臉書〈關心金門者〉開轟，質疑他是到金門「漂白」，強調金門不是走私中繼站，也不是資源回收站，呼籲金門鄉親團結起來大聲嗆國防部，引起網友的熱烈討論。

陸官正55期畢業的張捷因私菸案負起政治責任，請辭總統府侍衛長一職後，先調任陸軍司令部委員，後再調任國防部參事，今年2月接任參謀本部訓練次長，今天傳出陸軍近期將有一波中將人異動，他可望接替賀政繼任金防部指揮官一職。

消息傳出後引起地方矚目，畢業自陸官52期，金門籍的學長蔡忠誠少將，今天在臉書〈關心金門者〉發難，質疑軍方這樣的人事安排，是讓張捷到金門「漂白」嗎？強調金門不是走私中繼站，也不是資源回收站，呼籲金門鄉親團結起來大聲嗆國防部。

老家在金門以明、清兩代文臣武將，人才輩出出名，明熹宗御賜里名的瓊林村，接替「斗內將軍」于北辰接替國民黨黃國園黨部主委一職的蔡忠誠籲請鄉親嚴肅看待此事，強調指揮官就是以前的司令官，在地方上很重要，有這樣（私菸案）的紀錄可以嗎？是沒地方派，只能塞金門嗎？希望「阿牛縣長」能率先表態。

鄉親對此事也有一些看法，有人認為會不會是「先來過一下水，等升官？」也有人砲轟「垃圾政府用垃圾人」，更有人消遣執政黨「香菸能超買，如果疫苗也能超買，不知該有多好？」

另也有人表示，金門資源回收做得很好，日前剛獲環保署頒發年度全國銀質獎的肯定，不需要再做這種資源回收。

據了解，張捷等將領的人事案，仍等待總統府核定中，但本人尚未跨海來到，就先在網路掀起熱議，在人事案相對保守，機密的金防部，十分罕見!

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