公路總局預定在7月1日起在雙北市及桃園市辦理第7類疫苗施打，替運輸業從業人員接種，未料有基層公務員投訴，稱監理站員工自己都還沒打疫苗，卻要去接種站協助量測體溫、維持動線等等，幾乎是「推基層去送死」，甚至還遭警告若違抗者將依公務人員服務法懲處，讓基層公務員敢怒不敢言。

為預定於7月1日起辦理第7類疫苗施打需要，預訂將在21個處所進行，因現場工作人員每場每處1天需數十位工作人員，辦理現場量體溫、動線維持引導及行政作業等事宜，公路總局要求轄下監理所站派員支援。

有基層公務員投訴指出，目前監理站的內勤公務員都還沒接獲施打疫苗的通知，卻要冒著極大風險去協助疫苗施打作業，甚至還有跨縣市移動，貿然要一群還沒打過疫苗的人去第一線，根本是推基層去送死。

該名公務員忿忿不平表示，長官還對他們說，若列入名單者拒絕不去的話，將依公務人員服務法懲處，大家心中充滿恐懼，但卻都敢怒不敢言。該名公務員表示，若反抗恐影響考績，也怕未來被秋後算帳，但「長官自己為什麼不去？」

對此，交通部公路總局運輸組綜合運輸科回應表示，公路總局被賦予疫苗執行與分配的任務，後續會替相關前往第一線的同仁爭取優先施打疫苗。但任務7月初即執行，就算馬上施打疫苗也無法立即上陣，公路總局表示確實會有時間上的落差，至於提供第一線人員何種防護用具，目前還在研議處理。