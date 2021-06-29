蘇貞昌南下枋山視察疫情 讚潘孟安疫調做得好

屏東疫情拉緊報，不少民眾或專家都質疑屏縣府疫調出問題，才會釀成Delta病毒入侵社區，但行政院長蘇貞昌29日趕往枋山楓港、善餘2村視察疫苗施打狀況時，強調縣長潘孟安很積極，不管是疫苗或疫調都做得很好，讓病毒獲得很好的控制。

蘇貞昌說，Delta病毒來勢洶洶，已經有前例，在屏東枋山發現這個案例時，他在第一時間與潘孟安通電話了解狀況，並指示王必勝下鄉關心，過程中，潘孟安帶領縣府團隊做得非常好，積極有效，4天下來篩檢4000多人都是陰性，而相關應該有的，就注射、疫調等方面，都與中央配合得很好。

他還說，高雄市長陳其邁願意就有關的集中檢疫提供幫忙，可以看出，只要大家一起合作，枋山變種病毒的疫情會獲得很好的控制，但也不要掉以輕心，呼籲國人同胞，疫情不斷在我們看到的變種病毒肆虐下，有各種狀況，一定要做好指揮中心的指引。

至於枋山芒果因疫情遭汙名化一事，蘇貞昌說，屏東是我的故鄉，屏東生產的芒果又香又甜又大又好，有口皆碑，這次雖因疫情傳出謠言，但謠言止於智者、不攻自破，一開始雖受到震撼，但是網友很熱情自動發起訂購，縣府與農委會也配合得很好，訂單反而增加。

他說，枋山愛文也到了尾聲，很感謝大家的幫忙，但同時也提醒大家，台南芒果盛產中，大家有好東西一定要分享，而也在此特別向大家保證，絕對沒有病毒藉由水果傳染的事，全世界都沒有這樣的事。