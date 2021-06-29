停課不停學，孩子線上學習，長時間使用3C產品，藍光是否會損害眼睛？南投醫院眼科主任何建賢表示，實證醫學尚未證實藍光對眼球的傷害，不必過度擔憂，但要減少長時間、近距離用眼，休息時望遠凝視，防止近視形成。

何建賢指出，藍光屬於能量較高、波長較短的可見光，穿透角膜與水晶體射入黃斑部後，由於高能量特性，容易造成黃斑部感光細胞損傷，造成黃斑部病變。

另一個藍光可能傷眼的理由，在於可見光波長較短，容易造成散射，因此眼睛在藍光刺激下，必須更用力的聚焦，久而久之睫狀肌緊繃，無法放鬆導致眼睛疲勞。

何建賢表示，戶外光線與LED燈的藍光強度，比3C螢幕發出的藍光強數倍，不過，使用3C產品時，眼睛直射螢幕，加上使用時數過長，所以，3C產品發出的藍光被認為是視力的隱形殺手；但其實藍光對於眼球的傷害，在實證醫學中一直無法被有效證實，所以民眾不必過度恐慌。

何建賢指出，濾藍光片及濾藍光眼鏡可減少藍光，但因廠商技術不同，而有不同程度的過濾效果，造成顏色失真的程度也不一樣，若是色彩失真，或亮度下降太多，而降低光線輸出的效果，眼睛反而會加深閱讀疲勞，造成傷害。

何建賢說，家長要注意兒童使用3C產品的時間及方式，使用1小時應該休息10-20分鐘；避免在關燈時看電視和玩手機，因瞳孔會在黑暗中放大，會讓更多光線進入眼睛。另外，可透過食物吸收養分保護感光細胞，讓學童多攝取深綠色蔬菜、黃色水果、莓果類、魚類、蛋黃等。