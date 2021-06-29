萬海航運再添新戰力，今（29）日舉行新造船「WAN HAI 287芳春輪」及「WAN HAI 288源春輪」線上命名儀式暨公益捐贈。本次命名之「WAN HAI 287芳春輪」將率先於7月5日於廣州文沖船廠交付，交付後將投入萬海航運日本－越南／馬來西亞航線，除擴增萬海在近洋線的運力，也能提供客戶優質的運送服務。

本次新船命名儀式，基於新冠肺炎防疫考量，以線上雲端會議模式進行，由萬海航運台北總部、船廠以及命名人共同連線，進行新船命名儀式。命名儀式特別邀請美的國際物流平台 賓麗總經理 與 深圳市茂雄實業有限公司 李貴蘭總經理，分別擔任「WAN HAI 287芳春輪」及「WAN HAI 288源春輪」的命名人，在命名人的祝福及見證之下，儀式圓滿結束。

「WAN HAI 287芳春輪」及「WAN HAI 288源春輪」為萬海航運委由中國船舶工業貿易公司與廣州文沖船廠建造新造船12艘2038 TEU系列貨櫃輪之第四及第五艘，船舶全長175公尺，滿載吃水深10.5公尺，載重噸位23802噸，航速20.66節。

萬海航運強調，本系列船舶榮獲「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。

萬海航運目前營運船隊中有86艘自有船舶，64艘外租船，為提高營運績效及服務水準，萬海航運也向Nihon Shipyard Co Ltd.(NSY) ／ Japan Marine United Corp (JMU) 訂造12艘 3055 Teu 全貨櫃輪，預計將於2023年7月底起陸續交船，主要目的為調整船隊與市場發展，使營運競爭力向上提升。