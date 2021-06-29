因應三級警戒謀求業者生路，台北市長柯文哲率先宣布要讓部分夜市微解封，經濟部表示，解封夜市仍須維持只能外帶規定，禁止內用。本周將討論夜市、傳統市場人流管理指引，要求各單位訂進出人數上限、行走動線規劃、排隊方式管控等。

經濟部說明，5月15日雙北三級警戒國暫停11大營業場所，原就未包含夜市，是地方政府5月下旬因應防疫陸續公告停止營業。經濟部統計，6月間全國約有三分之二夜市暫停營業。不過6月12日至6月28日期間，已有部分縣市調整營業措施，像是高雄市瑞豐夜市就恢復營業。

經濟部中部辦公室表示，即使相關夜市、市場陸續恢復營業，仍要維持所有夜市及傳統市場只能外帶、禁止現場飲食規範。

至於夜市、傳統市場後續也會進行人流與場所管理，經濟部本週會持續召集各地方政府滾動檢討和調整。可能會要求各夜市依據面積訂出人流上限、動線規劃、管控排隊方式避免群聚等。