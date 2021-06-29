炎夏之際，台北市客家文化主題公園內的客家農場，90坪一期稻作將在30日收成，今年因為疫情關係，往年都會邀請大小朋友協助割稻，今年改為僅有耆老農夫、農場義工幫忙收成，以「保穀」為目的完成稻作割禾工作。

在台北市都會區裡，僅離捷運台電大樓站5分鐘路程的客家文化主題公園，有座24小時可親近的水稻田，90坪稻田最多曾有千名市民同時體驗割稻，親身經歷先民以少量人力發揮最大效能的傳統工作方式。

北市客委會主委徐世勳表示，本應熱鬧登場的割禾，因疫情暫停活動，改由農夫與農場義工分批在鳥兒穿梭覓食的稻叢間，手持鐮刀割稻，再踩踏打穀機脫殼。

他指出，以往在3月至6月間邀親子協助割稻，今年改為6月30日起號召耆老農夫、農場義工幫忙收成，以「保穀」為目的完成一期稻作割禾，預計7月2日完成所有工作，在農忙前敬拜伯公後，開始割禾、打穀，把穀子攤開曝曬，將稻叢掛起來晾乾。

徐世勳說，民眾雖然無法到場體驗割稻，但客家農場的教育非但沒有終止，更因應農事節奏，規畫居家手創包，像是以一期稻作系列活動中的巡田水工作設計「求水菜娃」、護生工作也推出「T.H.F草人哥」等DIY手創包，今年割禾工作更將推出「有米事手創包」，讓過去曾協助農場農事的民眾即使無法到場，也能在家學到相關知識與操作體驗。