北港鎮長蕭永義2019年9月涉嫌透過白手套以每人120萬元到150萬元代價，讓6人成為正式清潔隊員，雲林地方法院今（29日）依貪污治罪條例判刑10年2個月，褫奪公權8年，不法收得750萬元沒入，全案仍可上訴。

雲林縣政府民政處表示，縣府收到法院判決文後，將依地方制度法第78條第1項第1款停止其鎮長職務，並派員代理。

判決書指出，蕭永義為償還選舉期間支出的債務，2019年9月開始透過蔡姓商人，涉嫌以120萬元到150萬元不等代價，共計讓蘇姓、蔡姓、許姓、陳姓等6人順利進入清潔隊，合計收受賄賂750萬元。

判決書指出，意圖成為清潔隊員的6人先後自行或透過白手套蔡某，或央託蘇姓等相關人士共14人代收受120至150萬元不等賄賂，期約在2019年10月至2020年9月在甄選評分後，使其獲核成定為北港鎮正式清潔隊員。

雲林地方法院根據相關被告的銀行資金往來資料、通訊監察譯文、通聯紀錄、LINE對話紀錄、北港鎮公所清潔隊員甄選、評分、核定公文資料等卷證，及傳喚10餘名證人，審酌被告蕭永義於審理中坦承犯行態度，判決北港鎮長蕭永義違反貪污治罪條例共6案，處有期徒刑10年2月，褫奪公權8年。

白手套蔡姓某判刑2年，褫奪公權5年，緩刑5年，須向公庫繳付50萬元。

對於判決結果，蕭永義表示，尊重司法，收到判決書後會與律師討論提出上訴。