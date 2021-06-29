有些人陷入愛情就會喪失理智，經常被熱戀沖昏頭，奮不顧身的下場，恐怕會遍體鱗傷，不過《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座面對感情很慎重，在尚未深思熟慮之前不可能輕易邁入婚姻。

金牛座：

金牛座的人個性木訥，加上口條不好，不太會說話，一旦雙方起衝突，會讓金牛座不知該如何是好，因此他們偏向持續深入觀察另一半，直到確認對方就是自己生命中對的人，且日後也能和睦相處，才願意結婚。

巨蟹座：

巨蟹座家庭意識很強，迫切渴望進入一段婚姻關係，天天都期盼著能遇到合適的對象，一起攜手踏入婚姻殿堂。但是越在乎，巨蟹座就越謹慎，因為想和對方共度餘生，所以婚前必須好好考察對方才行。

摩羯座：

務實的摩羯座在進入一段關係之前，會衡量其中的利弊得失，尤其是他們擅長理財，就怕結婚後另一半給自己帶來一堆麻煩，以至於經濟陷入困頓，除非財務問題有解，否則不會貿然結婚。

雙魚座：

雙魚座曾天真的對於愛情充滿幻想，也渴望遇見懂得珍惜自己的對象，但因為看過無數反差，讓他們越來越不敢相信愛情，即便遇到優質對象，在進入婚姻前，雙魚座依舊十分謹慎。