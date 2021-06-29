韓國海軍第2艘兩棲攻擊艦「馬羅島號」( ROKS Marado LPH-6112)於6月28日下水服役，它是獨島級(Dokdo Class)的2號艦，不過設計更為成熟，裝備更為先進，噸位也更大，因此性能提升了不少。

防衛部落格(Defense Blog)報導，馬羅島號全長 199公尺、寬 31公尺，排水量14500噸(滿載排水量 19000 噸)，常規艦員330 名，另可搭載 720 名海軍陸戰隊員，其船塢的部分可容納6輛K-2主力戰車、7 輛兩棲登陸車、2 架氣墊登陸艇( LCAC )，而直升機庫可裝運 7~12架直升機，端看直升機的尺寸而定，比如韓國自製的MUH-1通用運輸直升機可以多裝一些，而CH-47就少一些。

On Monday the South Korean Navy commissioned its second Dokdo-class amphibious assault ship the ROKS Marado (LPH-6112).

其實，馬羅島號的建造計畫早在2008年就啟動，然而2008年面臨金融海嘯，造艦計畫被暫停，直到2012 年後韓國經濟回穩，東北亞局勢也因北韓、俄羅斯、日本和中國大陸緊張局勢升級，韓國政府決定擴大海軍實力，恢復馬羅島號的建造計畫，這使得兩艦的服役時間差距到14 年。

造艦時間晚，也取得更好的科技優勢，馬羅島號裝備了全新的3D相控陣雷達、紅外傳感器，，而且多數是韓國自己開發的。

馬羅島的武器屬於自衛設備，配備了 4 組垂直發射系統( VLS)，可發射總共 16 枚韓國自製防空飛彈( K-SAAM)，另有2組Mk-15 Block 1B 「方陣」近程武器系統（Phalanx CIWS）。