三級警戒再延長，民眾長期居家恐有「變腫」危機，營養師鄭博文提醒，天氣愈熱愈容易攝取過量的糖，一碗冰、一杯珍珠奶茶，就足以使熱量爆表。若想喝飲料應挑選無糖，冰品切忌雪糕、冰淇淋，可選擇清冰、果汁冰棒代替，多補充水分與注意食物保鮮，才是夏季保健的王道。

榮易減重中心鄭博文營養師表示，國人幾乎是不分季節常喝手搖飲料，結果非但不能解渴，還會致肥胖，實在得不償失。臨床顯示一天水分與熱量的攝取量為1：1，例如攝取兩千卡的熱量就要喝兩千C.C的水，建議民眾三餐或固定時間補充水分，別口渴了才喝水。尤其是慢性病患者須特別注意，血壓較不穩定，如不時常補充水分會產生不好的影響。

鄭博文營養師表示，夏天應避免高糖、高脂肪的含奶類飲料。/榮易減重中心提供

鄭博文建議，民眾可遵循「得舒飲食」原則，每天吃五份以上的蔬果，蔬果中有很多的B群、維生素等，可以預防多種病變，更富含鉀離子，可預防疲倦感產生。蛋白質則以白肉或瘦肉為主，脂肪補充可選擇每天兩湯匙的堅果。盡量避免吃過多冰品，不只熱量爆表，還會導致皮膚血管散熱不易，不但沒有降溫效果，還容易造成頭痛、血管收縮，造成栓塞等問題，新鮮果汁或白開水會是更好的散熱選擇。

鄭博文表示，夏天的水果選擇也要注意，尤其是正在減重的民眾，應避免榴槤、西瓜、芒果等含糖量較高、比較燥熱性的水果。可以選擇寒性水果，像柑橘、水梨、火龍果等，能中和燥熱體質。對血糖不穩定的人，也能達成穩定血糖的功能。(賴韻如/台北報導)

--------------------------------------------------------------------------

超級站

免付費客服專線：0800-606-388

客服時間：週一至週五 9:30-12:00 至 13:30-18:00