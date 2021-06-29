臉書近日謠傳，國人若施打日本提供的AZ疫苗，恐失智或成植物人，調查局查出是北部陳姓女子散布。（調查局提供）

我國新冠肺炎疫情嚴峻，假訊息也四處流竄，近日出現指稱某學校將因疫情淪陷、若施打日本贈送AZ疫苗將有嚴重後遺症等不實訊息，恐誤導民眾、引發社會恐慌。調查局迅速溯源偵辦，查出2則假訊息分別由北部陳姓男子、陳姓女子散布，全案將依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送地檢署偵辦。

網路社群Dcard近日謠傳「去過清溝夜市的同學麻煩自己通報吧，相信○○未來一個月會慢慢淪陷」的不實訊息，案經台中市調查處及宜蘭縣調查站共同偵辦，迅速溯源確認是北部陳姓男子散布，宜蘭站29日將他約談到案，陳男供稱該訊息是在瀏覽網頁時得知，未經查證即張貼至Dcard上，全案將移送宜蘭地檢署偵辦。

另外，臉書謠傳「日本贈送疫苗的真相」，指日本政府準備提供給台灣的AZ疫苗是2019生產的，是英國最早期的實驗性疫苗，6月底就會過期，國人一旦施打，不但沒有效，還可能引發更大的疫情，身體弱的人就算不死也會終身失智，或成為植物人。

台北市調查處發現後，認為該訊息恐嚴重誤導民眾，並影響疫苗施打意願，迅速溯源調查，確認是北部陳姓女子散布，但因陳女長年居住國外，經台北處通知均未到案，為避免該訊息危害擴大，全案仍將移送新竹地檢署偵辦。