新冠肺炎又有奇怪症狀，日前有報導指出，新冠患者即使痊癒後，依然會有嗅味覺錯亂的後遺症，現在又有病患表示，接吻時可能因為對方口中殘留的食物氣味，讓她感覺聞起來像糞便、腐屍般令人作嘔。

日前有外媒報導，罹患新冠肺炎的患者除了會失去嗅覺與味覺，還有患者指出，即便嗅味覺恢復後卻發生異常，導致食物味道完全走調，有些人會一直聞到魚腥味，有些人莫名聞到燒焦味或汗臭味。

這種被稱為「嗅覺倒錯」的現象，現在又有最新症狀，根據《每日郵報》報導，英國一名女性病患分享自己的經驗指稱，今年1月染疫後，病況4月時一度好轉，不過上個月又出現奇怪後遺症。

該名女性患者指出，會突然出現非常不喜歡的味道，連伴侶吃了另她覺得難聞的東西，親吻時聞起來竟像糞便，還有人形容，如果硬要勉強吃那些東西，會感覺好像在吃腐屍，連自來水都出現一種怪味。

報導指出，鼻病學與嗅覺學教授菲爾波特（Carl Philpott）表示，在英國440萬件確診病例中，約有60%的人有嗅味覺障礙，可能有10%的人症狀持續超過4周，其中又有40%會發展成嗅覺倒錯，不過菲爾波特認為，嗅覺倒錯也可視為嗅覺器官開始運作的好現象，但復原過程可能要花上幾個月，甚至2年以上。