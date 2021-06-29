在派出所前拍攝裸照的崔女和拍攝者林男（藍背心者）被警方約談到案，警方事後查出林男現職竟是台中警員。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄崔姓女子27日晚間在三民一分局哈爾濱派出所旁拍攝全裸照，放在個人推特引發軒然大波，更離譜的是，拍攝者林男竟是台中大甲分局警員，因影響警譽，被記一大過處分；最初傳出林男是崔女男友，不過林男否認，他坦承花5000元享受「女王調教」，還提供就讀警專時制服讓崔女穿，如今遭到懲處，前途恐也受到影響，坦言相當後悔。

29歲崔女作風大膽，推特帳號自稱「調教女王」，除了在高雄拍裸照，之前也在台中多地拍裸照，掌鏡者也是林男。台中警方昨傳喚崔女到案說明，崔女坦承不諱，且供稱是自己將照片PO網，林男不知情。崔女被依妨害風化、侮辱公署罪嫌函送法辦；至於林員，雖然未涉刑責，但嚴重影響警譽，大甲分局做出懲處，除記1大過、年終考績丙等，並加強教育輔導、管考，歸建保四總隊。

34歲林男去年1月從警專特考班畢業，7月實習期滿分發到保四總隊，隔月即支援大甲分局偵查隊。警方表示，該名員警平時負責校園安全守護，個性內向，不太與同仁有太多互動，過去1年來表現平平。

一開始傳出林男為崔女的男友，不過林男表示自己從未交過女朋友，坦承花5000元享受「女王調教」。崔女曾PO出穿著警察制服的照片，據ETtoday新聞雲報導，林男坦承是他主動提供就讀警專時的舊制服給崔女穿。