Google Meet視訊服務因為疫情，讓免費版用戶可以發起最長24小時的會議，在台灣疫情升溫的期間，成為線上教學社團最熱烈討論的平台。然而，這項優惠已經在6月28日正式截止，不再延長。若是有召開視訊會議需求的朋友，或可參考LINE先前宣布推出的全新「會議室」功能。

LINE日前宣布在台推出「LINE會議室」功能，對應疫情下視訊會議的需求，以及LINE在台超高盛行率（用戶超過2100萬人）來說，可說是即時雨。今日官方又在粉絲團宣傳，態度相當積極！根據LINE說明，無論使用電腦版LINE或是手機版LINE皆可建立會議室。對應視訊會議經常有的虛擬背景或是背景虛化（背景模糊）的功能，在手機版、電腦版LINE通通可以使用，登入時若未開啟視訊鏡頭，會以使用者在LINE上設定的照片和名字加入會議室，若開啟視訊鏡頭則還可透過LINE虛擬人像、濾鏡的功能，為比較輕鬆的會議，或是線上Party等休閒類的線上活動增添趣味。

LINE會議室手機版介面說明。（摘自LINE Blog）

LINE電腦版加入LINE會議室的方法，可在加入確認視訊鏡頭、麥克風是否開啟，並選定背景或是濾鏡效果。（摘自LINE Blog）

LINE說明，手機LINE是10.13.0版本以上，Windows和Mac的用戶電腦LINE版本為6.2以上便可使用LINE會議室。每個會議室上限500人，官方沒有特別時間長度，可以盡情使用。每個人可以建立30個會議室，每一個會議連結可使用90天（過期會失效，需要重新建立），且可以依照需求重新命名，很輕易就能辨識。建立會議連結後，使用者透過LINE點入就可以參與，不需要先加入同一個LINE群組。

以LINE手機版為例，控制面板上共有「複製或分享LINE會議室連結 / 麥克風開關 / 視訊鏡頭開關 / 特效 / 分享螢幕或共賞YouTube」等功能。而比較特別的是，進入LINE會議室後，會出現一個即時的會議聊天室，讓與會者除了視訊通話外，也可以用文字溝通、傳送檔案和照片等等。而離開會議室後，會議聊天室、記事本的內容都會消失！所以如果有特別重要的內容，記得要隨手先存起來，或是在最後一個人離開會議前存起來。存起來的方式也可以多加利用LINE的Keep，或是長截圖功能。與LINE群組一樣，若是稍晚才進入LINE會議室，則未進入前的聊天室紀錄也是無法查看的。

LINE會議室加入後，會出現一個即時、臨時的會議聊天室，可傳檔、連結或是文字進行溝通。（摘自LINE Blog）

要特別留意的是，LINE會議室沒有管理員功能，但是與會者是可以協助移除成員。使用者可以點選視訊畫面中左上角的會議室設定，選擇「成員」後，在想請他先離開的成員旁邊按下「移除」，確認後對方就會直接離開會議室！

LINE會議室可移除成員。（摘自LINE Blog）

除了將LINE會議適用於正規討論工作的視訊會議，LINE也建議可以利用LINE會議室聯繫感情，生日時還可以舉辦線上生日會，讓在疫情下無法實際見面的朋友、家人，都可以藉此聯絡感情。

視訊會議工具多元，除了LINE會議室之外，微軟Teams則是指出COVID-19期間仍都提供時長到24小時的優惠，目前尚未公布取消此政策的時間點；而Zoom則是早已將免費版本的會議時間改為40分鐘，但若有收到官方通知，使用排程功能安排會議的話，有機會獲得延長會議時間的優惠，但似乎是可遇不可求。當然若是願意付費購買Google Meet服務，仍能享有最長24小時的線上會議使用時間，體驗更好的視訊會議品質！