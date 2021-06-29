台灣need help!防疫排名慘跌「倒數第10」4項指標全不及格

新冠肺炎疫情持續在全球肆虐， 具有指標性的商業媒體《彭博社》（Bloomberg News），針對53個規模超過2000億美元以上經濟體的國家做出防疫成效排名，而台灣在本土疫情爆發後，由全球前5名資優生退至15名，這次最新排名更是雪崩式暴跌至44名，成了倒數第10名。中華民國防疫學會理事長王任賢接受⟪中時新聞網⟫專訪時點出，台灣防疫最大的痛點來自政府。

台灣最新防疫排名，暴跌至第44名。（圖／翻攝自彭博社）

王任賢表示，台灣由原本的高名次掉到了現在的44名，防疫單位需要好好檢討，並指出其中航班飛行力和已接種疫苗旅客的旅行路線開放度，兩項評分標準台灣皆是最差，因為台灣政府根本不尊重疫苗，只會用居家檢疫、集中檢疫這種不自由的方法，將旅客擋在國門裡面，而且台灣也沒有健康碼和旅遊護照，所以造成排名慘跌。

王任賢分析，在這次排名中美國因疫苗覆蓋率高，社會也重新開放，接種過疫苗的人甚至可以摘下口罩而獲得排行第一。另外，大陸也因疫苗接種人數高，並且很早就開始實行的健康碼制度，使得排名也位居第八，這都是他們努力的結果，也是台灣值得學習的方向。

《彭博社》也特別提到，嚴格的邊境措施，對於小規模病毒爆發零容忍態度，再加上疫苗接種率停滯、疫情再次爆發等，是台灣排名下跌的因素。王任賢呼籲，應該注重如何安全有效的鬆綁入境旅客限制，且一定要將施打疫苗狀況納入考量，落實健康碼或旅遊護照，才能提升全球防疫韌性的排名。

(剪輯/吳怡屏)