每年估可吸引50萬人潮的漫畫博覽會，今年原訂於7月29日至8月2日於台北世貿一館舉行，但因受新冠疫情影響，已停辦實體活動。主辦單位中華動漫出版同業協進會宣布，今年將與電商平台合作「線上漫畫博覽會」，讓漫迷於疫情期間，仍能於線上參與動漫盛事。

中華動漫出版同業協進會秘書長高世樁表示，以去年首度嘗試線上漫博經驗而言，邀請具影響力的網紅直播導購商品，就如實體活動中的舞台活動，對促進動漫周邊買氣有明顯助益。今年線上漫博推出線上漫博專區，有限定優惠券、消費免運日及動漫直播時段。

高世樁表示，估計參與線上漫博廠商共有30至40間，齊聚眾人之力推動活動，因還在登記報名廠商中，將於網站陸續公布參與廠商名單。除主打銷售動漫實體書、周邊的線上漫博外，也推出專門販售電子書的「2021電子書漫畫博覽會」。

高世樁表示，近年台灣出版社努力推動電子書，因應人人居家防疫，也是提升電子書閱讀風潮的契機，電子書漫畫博覽會將搶在線上漫博前登場，為線上漫博暖身，促進買氣。電子書漫畫博覽會於7／23至8／31間登場；線上漫畫博覽會則於8／7至8／31舉行。