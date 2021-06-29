女星大S（徐熙媛）和先生汪小菲6月初鬧婚變，兩人10年婚姻岌岌可危，更成為兩岸三地網友熱烈討論的話題，雙方家人一舉一動也遍焦點；在爆出婚姻危機後，汪小菲近日在直播賣東西，雖然全程隻字未提大S，但提到小姨子小S（徐熙娣）卻滿臉笑容，被推敲緊張關係應該已破冰。

汪小菲在婚變傳聞後，除了被拍到和美女上酒吧外，都未公開露面，直到近日才出現在社交平台直播帶貨，和男主持人邊賣東西邊聊近況；但大多數網友最好奇的莫過於他和大S婚姻狀況，頻頻發問「大S會來嗎？」、「跟大S和好了嗎？」、「該不會真的要分開了吧」，汪小菲卻隻字未提大S，也沒多做回應。

近日汪小菲上直播帶貨，是他6月初傳出婚變後首度公開露面。(圖/ 摘自東網)

汪小菲在近一小時直播內隻字未提大S，但講到女兒還眼眶泛紅，看得出他很思念家人。(圖/ 摘自汪小菲微博)

不過，出了名是「寵女狂魔」的汪小菲，在直播中坦言十分想念女兒，直播將近一小時時間理，幾乎幾句話就能說到一次女兒，而且還眼眶泛淚，讓網友一看就懂他有多愛寶貝女兒；他偶爾也提及兒子和媽媽，但依然絕口不提大S。

有眼尖網友注意到，汪小菲雖然沒有正面回應眾人好奇的婚姻狀況，但賣東西的時候，有一款商品正好是小S代言的，他開心地介紹，「這是我小姨子代言的」，一臉看似得易又驕傲的神情；因此大多數人推敲，汪小菲和大S關係已經緩和，聊到女方家人才會那麼輕鬆愜意，而之所以不提大S，可能是因為他說過「不想佔用公共資源」。