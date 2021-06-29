150箱芒果將捐贈給柳營奇美醫院、麻豆新樓醫院。（吳通龍議員服務處提供／張毓翎台南傳真）

150箱芒果將捐贈給柳營奇美醫院、麻豆新樓醫院。（吳通龍議員服務處提供／張毓翎台南傳真）

今年芒果受到疫情，內外銷售普遍不佳，農民憂心血本無歸，為了支持農產業，立委陳亭妃、台南市議員吳通龍號召企業認購芒果力挺農民，並捐贈給柳營奇美醫院、麻豆新樓醫院，給予防疫一線的醫護人員的感謝與支持，也讓芒果農心血沒白費。

三級警戒百業蕭條，學校、餐廳、旅遊業無法開課開業，導致國內芒果銷售通路不佳，小農苦於無適合銷售通路，晉弘實業公司董事長李正峰、欣磊營造公司負責人周冠甫分別認購100箱及50箱捐贈防疫醫護人員，以實際行動支持小農產業。

李正峰表示，這次向果農採購100箱優質新鮮的芒果，盼能助農民朋友不至於血本無歸，為台灣農業盡分心力。

周冠甫也提到，為支持本土農業發展，一聽到消息後，立即採購50箱甜美多汁的芒果，貢獻一己之力挺小農。

吳通龍表示，台灣農業成績有相當高水準及品質，而每位小農背後都有個家庭仰賴著他們，幫助小農也等於幫助每個家庭，感謝2位董事長在果農最需要協助之時，適時提供援助。

吳通龍說，盼透過此次捐贈影響更多企業見賢思齊，持續為了台灣這塊土地努力。另外，感謝第一線醫護人員守護國人安全，承受著極大的壓力及風險，希望此次的愛心捐贈，讓他們執行防疫工作時更添力量。