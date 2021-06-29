「莫忘世上苦人多」，前高雄市長韓國瑜近期多次送物資給弱勢，他今天預告，本週他除準備新鮮蔬菜要送給育幼院外，在詢問過各機構需求後，他也準備了潔用酒精、基本民生用品與身心障礙者需求孔急的尿布等，希望能為這些急需物資的弱勢朋友帶來些許的幫助。他籲請政府，一定要把人民的健康安全擺在首要考量。

「世上本就苦人多；而在艱困的世道，苦人不僅更多、而且更苦」。韓國瑜今(29日)在臉書發文提到，在眼前這場突如其來的疫情下，他尤其發現在台灣許多角落原本就掙扎求存的弱勢朋友，其處境變得更加艱難。對一般人來說，生活中唾手可得、用起來不以為意的洗髮精、沐浴乳、衛生紙等民生用品，在某些照護身心障礙者的機構裡卻是嚴重短缺的必需品。有些年紀較大、缺乏生活自理能力的長者，因為經濟因素，連成人尿布都難以取得。

韓國瑜表示在詢問過各機構的需求之後，這星期我們準備了一些潔用酒精、基本的民生用品與身心障礙者需求孔急的尿布，希望能為這些急需物資的弱勢朋友帶來些許的幫助。

另外，韓國瑜也提到，身為賣菜郎，他特別重視三餐攝取新鮮蔬果的重要性，本週也準備了新鮮的蔬菜送到有急迫需求的育幼院，希望為正在成長發育的孩子補充更多均衡完善的營養。

韓國瑜也提醒台灣民眾，現在的台灣可能面臨印度Delta變種病毒的入侵，情勢變得更形險峻。請各位好朋友務必保護自己、小心防疫，也籲請政府一定要把人民的健康安全擺在首要考量，以人民為重、以蒼生為念。期盼大家都健康、平安！