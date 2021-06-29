富邦銀行（香港）董事會29日宣布委任鍾國強為富邦銀行行政總裁兼董事總經理，亦將兼任富邦金控資深顧問及經營委員會成員，參與發展及執行富邦金控之大中華業務策略。此一等委任將於2021年7月1日起生效。

鍾國強在香港本地及海外銀行業積逾30年的深厚資歷，在加入該行前，於桑坦德銀行擔任亞太區環球銀行及企業融資部總監，亦曾於花旗銀行工作多年，在香港及台灣擔任多個要職，其間更出任花旗銀行台灣有限公司的董事會成員。

富邦銀行（香港）主席蔡明忠表示，為貫徹富邦金控「成為亞洲一流的金融機構」的發展願景，期望進一步深耕富邦銀行在香港的業務，並同時積極拓展大灣區市場。憑藉鍾先生卓越的往績及豐富經驗，深信於其履新後，將帶領富邦銀行團隊落實富邦銀行（香港）發展願景和計劃，並透過實體銀行與虛擬銀行服務的無縫結合，竭力為客戶提供全面且多元化的金融服務。