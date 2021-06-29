證交所指出，被動元件大廠國巨（2327）因有重大訊息待公布，公告該公司上市普通股30日起暫停交易，以其為標的認購(售)權證亦同時暫停交易。該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

國巨（2327）29日傍晚宣布30日停牌，引起市場議論，猜測國巨是否又有整併行動。

國巨今日股價受到大馬無限期封城激勵，因絕大多數產能位於蘇州，相對不受衝擊，激勵股價大漲10元，收在555元，創本波反彈以來新高。