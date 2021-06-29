國巨 30日暫停交易 18:392021/06/29 工商 陳昱光 、 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，被動元件大廠國巨（2327）因有重大訊息待公布，公告該公司上市普通股30日起暫停交易，以其為標的認購(售)權證亦同時暫停交易。該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 國巨（2327）29日傍晚宣布30日停牌，引起市場議論，猜測國巨是否又有整併行動。 國巨今日股價受到大馬無限期封城激勵，因絕大多數產能位於蘇州，相對不受衝擊，激勵股價大漲10元，收在555元，創本波反彈以來新高。 奇力新上櫃轉換債6／30起暫停交易 《港股》賣壓出籠 港股開高走低翻黑 #國巨 #暫停交易 #日暫停交易 #證交所指出 #被動元件大廠國巨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 霖宏股票6／30起預收款券 17:592021/06/29 財經 美上半年IPO交易 創20年新高 04:102021/06/29 全球財經 《港股》恆指跌破2萬9 餐飲股吃香 16:492021/06/29 財經 國5銜接蘇花改 宜蘭縣政府盼提早2年完工 11:472021/06/29 生活 英、日盯上幣安 加強監管力道 04:102021/06/29 全球財經 國巨和奇力新母、子公司 雙停牌 18:502021/06/29 財經 7／4、7／11暫停國5北向高乘載管制 13:592021/06/29 生活 航運鋼鐵撐盤 台股本周戰新高 04:102021/06/29 財經焦點 《國際產業》7月30日 韓國起亞幫員工打疫苗 15:242021/06/29 財經 夜市微解封仍只限外帶 經部將訂人流上限指引 17:572021/06/29 財經 涉違國安法 港蘋前主筆馮偉光遭逮 04:102021/06/29 產業財經 財經熱門新聞 美1份報告改變台積電命運 驚曝半導體業3大危險 - 財經 跟台積電差距多大？ 中芯CEO趙海軍喊話：能與任何公司比較 - 財經 夜市微解封仍只限外帶 經部將訂人流上限指引 - 財經 小資女貸款All in股海含「紓困10萬」 當沖賠百萬後哀號：該怎麼還 - 財經 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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